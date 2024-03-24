Протягом бойової доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках, завдяки роботі ЗСУ, поменшало на понад сотню одиниць російського озброєння та техніки, серед якої – три зенітно-ракетні комплекси - переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".
Як повідомили у Силах оборони півдня України, в операційній зоні цього військового об’єднання ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій.
"На лівобережжі Дніпра окупанти наважилися на два невдалі штурми наших позицій в районі Кринок на Херсонщині, а також здійснили чотири штурми поблизу Роботиного на Запоріжжі. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - розповіли у Силах оборони.
Йдеться, що захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Зокрема, протягом бойової доби отримано підтвердження про те, що на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на 124 окупанти та 104 одиниці озброєння та військової техніки. Серед знищеного - реактивна система залпового вогню "Град"; 18 гармат; 8 мінометів; два станкових гранатомети "Полум’я"; протитанковий ракетний комплекс; дві портативні станції радіоелектронної боротьби; дві антени управління БпЛА; 3 станції управління БпЛА; розвідувальний БпЛА; вежа зв’язку; одиниця радіотехнічного обладнання; 58 одиниць автобронетехніки та три аерофотостанції.
"Знищено ще два пункти боєпостачання та бліндаж, а також місце дислокації особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.
Також пущено на брухт три зенітно-ракетні комплекси - переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".
Згідно з відкритими джерелами, "Тунгуска" (індекс ГРАУ — 2К22, за класифікацією НАТО — "SA-19 Grison") — радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК), зенітна самохідна установка (ЗСУ) розробки Тульського КБ Приладобудування. Йдеться, що за загального компонування "Тунгуска" багато в чому нагадує німецьку ЗСУ "Гепард": РЛС розташована зверху на задній частині тримісної башти й в похідному положенні опускається, кругла антена РЛС наведення змонтована на башті спереду. З боків башти встановлено два двоствольних автомати 2А38 та дві спарені пускові установки ЗУР 9М311, що діють незалежно один від одного.
Корпус машини має вертикальні борти, відрізняється великою висотою і виконаний методом зварювання з листів катаної сталі й забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та осколкових снарядів і мін малого калібру.
Принциповою особливістю комплексу 2С6 є поєднання в одній бойовій машині гарматного і ракетного озброєння, радіолокаційних і оптичних засобів керування вогнем з використанням загальних систем: РЛС виявлення, РЛС супроводу, цифрової обчислювальної системи та гідравлічних приводів наведення.
Війна в Україні: новини
За попередню бойову добу ЗСУ отримали підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 152 окупанти, 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них - п'ять танків, 13 гармат, вісім мінометів, 37 одиниць автобронетехніки, по дві одиниці - станції радіолокаційної боротьби та комплекси відеоспостереження "Муром-М". Пущено на брухт дві камери відеоспостереження, комплект антенних систем управління БпЛА, одиницю військової інженерної техніки, аерофотостанцію та човен. Також знищено ще три ворожі польові пункти боєпостачання.