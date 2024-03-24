Українські захисники за добу мінуснули понад 120 загарбників.

Протягом бойової доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках, завдяки роботі ЗСУ, поменшало на понад сотню одиниць російського озброєння та техніки, серед якої – три зенітно-ракетні комплекси - переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, в операційній зоні цього військового об’єднання ворог не полишає намірів вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій.

"На лівобережжі Дніпра окупанти наважилися на два невдалі штурми наших позицій в районі Кринок на Херсонщині, а також здійснили чотири штурми поблизу Роботиного на Запоріжжі. Зазнавши втрат, відійшли на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - розповіли у Силах оборони.

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Йдеться, що захисники завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Зокрема, протягом бойової доби отримано підтвердження про те, що на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на 124 окупанти та 104 одиниці озброєння та військової техніки. Серед знищеного - реактивна система залпового вогню "Град"; 18 гармат; 8 мінометів; два станкових гранатомети "Полум’я"; протитанковий ракетний комплекс; дві портативні станції радіоелектронної боротьби; дві антени управління БпЛА; 3 станції управління БпЛА; розвідувальний БпЛА; вежа зв’язку; одиниця радіотехнічного обладнання; 58 одиниць автобронетехніки та три аерофотостанції.

"Знищено ще два пункти боєпостачання та бліндаж, а також місце дислокації особового складу ворога", - йдеться у повідомленні.

Також пущено на брухт три зенітно-ракетні комплекси - переносний, "Стріла-10" та "Тунгуска".

Згідно з відкритими джерелами, "Тунгуска" (індекс ГРАУ — 2К22, за класифікацією НАТО — "SA-19 Grison") — радянський та російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК), зенітна самохідна установка (ЗСУ) розробки Тульського КБ Приладобудування. Йдеться, що за загального компонування "Тунгуска" багато в чому нагадує німецьку ЗСУ "Гепард": РЛС розташована зверху на задній частині тримісної башти й в похідному положенні опускається, кругла антена РЛС наведення змонтована на башті спереду. З боків башти встановлено два двоствольних автомати 2А38 та дві спарені пускові установки ЗУР 9М311, що діють незалежно один від одного.

Корпус машини має вертикальні борти, відрізняється великою висотою і виконаний методом зварювання з листів катаної сталі й забезпечує захист від вогню стрілецької зброї та осколкових снарядів і мін малого калібру.

Принциповою особливістю комплексу 2С6 є поєднання в одній бойовій машині гарматного і ракетного озброєння, радіолокаційних і оптичних засобів керування вогнем з використанням загальних систем: РЛС виявлення, РЛС супроводу, цифрової обчислювальної системи та гідравлічних приводів наведення.

Війна в Україні: новини

За попередню бойову добу ЗСУ отримали підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 152 окупанти, 73 одиниці озброєння та військової техніки, з них - п'ять танків, 13 гармат, вісім мінометів, 37 одиниць автобронетехніки, по дві одиниці - станції радіолокаційної боротьби та комплекси відеоспостереження "Муром-М". Пущено на брухт дві камери відеоспостереження, комплект антенних систем управління БпЛА, одиницю військової інженерної техніки, аерофотостанцію та човен. Також знищено ще три ворожі польові пункти боєпостачання.

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