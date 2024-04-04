За добу на Оріхівському та Херсонському напрямках ворог втратив 40 одиниць озброєння та військової техніки.

На двох напрямках завдяки роботі ЗСУ, поменшало на понад сотню російських окупантів. Як повідомляють у Силах оборони півдня України, на лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог за минулу бойову добу здійснив 7 штурмів позицій ЗСУ, але, зазнавши втрат, відійшов.

"Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій. Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - заявляють українські військові.

Загалом, протягом доби отримано підтвердження, що на Оріхівському та Херсонському напрямках поменшало на 111 окупантів та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, на брухт пущено танк, 18 одиниць автобронетехніки, 12 артилерійських систем, 3 гранатомети, 2 БпЛА невстановленого типу, 2 станції РЕБ, аерофотостанцію та човен.

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"Знищено польовий пункт зберігання боєприпасів та пункт запуску БпЛА", - сказано в повідомленні.

Зараз кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, ракетоносії заведені в пункти базування.

Водночас протягом бойової доби окупанти завдали 7 авіаційних ударів застосувавши 9 керованих авіабомб та понад чотири десятки некерованих авіаційних ракет на Оріхівському напрямку.

Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, агресор застосував 176 FPV-дронів, 13 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 149 осколкових боєприпасів. Також у вказаній операційній зоні зафіксовано проліт 109 розвідувальних БпЛА противника.

Так, на Херсонщині ворожі війська по 2 рази вдарили з артилерії по Херсону та Бериславу, під обстрілами опинились Кізомис, Антонівка, Придніпровське, Тягинка, Золота Балка та Осокорівка. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, навчальний заклад та дитячий садок.

На Запоріжжі ворожою артилерією двічі обстріляно Оріхів, окупанти також вдарили по населених пунктах Преображенка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Роботине, Левадне та Малі Щербаки – пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

На Миколаївщині зафіксовано 7 ворожих артилерійських обстрілів: 5 - по Куцурубській та 2 - по Очаківській громадах, на Дніпропетровщині обстріляно Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську громади - пошкоджено приватний будинок, навчальний заклад та будинок культури.

Ситуація на півдні - новини війни

Нагадаємо, на лівобережжі Херсонщини російська армія змінила тактику. Зокрема учора, 3 квітня, у Силах оборони розповіли, що на лівобережжі Дніпра окупанти намагалися атакувати ЗСУ більшою кількістю дрібніших штурмових груп – було вісім таких спроб. Зазнавши втрат, ворог змушений був залишками далеко не всіх груп повернутися на вихідні позиції. За той же період протягом доби було отримано підтвердження, що на зазначених двох напрямках поменшало на 93 окупанти та 34 одиниці озброєння та військової техніки.

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