ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника.

Під Чугуєвом збито винищувач Російської Федерації, а у Харківському районі знищені два безпілотники.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвом збили винищувач російського противника. Після загорання на низький висоті - той упав зі сторони Російської Федерації", - написав він.

Також зранку у Харківському районі на території, яка тимчасово контролюється окупантами, мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російських безпілотних апарати "Орлан".

Як повідомляв УНІАН, за 19 березня українські Збройні сили збили три російські вертольоти.

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