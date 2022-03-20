Водночас повітряні сили ЗСУ закликають міжнародну спільноту надати сучасні системи ППО та винищувачі.

За день українські Збройні сили збили три російські вертольоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано! Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі", - йдеться у повідомленні.

"Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках", - зазначається у повідомленні.

"Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів", - підкреслюють у Повітряних силах ЗСУ.

"Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст! Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!", - підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, Росія призиває до армії жителів Донбасу. Міністерство закордонних справ України заявляє, що російський призов жителів окупованого Донбасу - це порушення міжнародного права.

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