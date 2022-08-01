У Росії є перевага в озброєнні, проте українські захисники перевершують в маневрах і здатні "видавлювати" їх з територій.

Росія має перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. ЗСУ необхідно буде ефективно використовувати свої ресурси під час контрнаступу, щоб нівелювали це.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Він зазначив, що Україна не зможе використовувати тактику росіян через їхню перевагу в кількості озброєнь і живої сили.

"Якщо нам навіть вдасться мобілізувати велику кількість людей, створити кратну перевагу для наступу, хоча б три до одного, то ми точно не зможемо створити таку перевагу в озброєнні, зокрема в артилерії. Всі артсистеми, від РСЗВ до самохідної і причіпної артилерії, у них все ще великий запас боєприпасів", - пояснив Рахманін.

Водночас ЗСУ будуть ефективно використовувати свої ресурси: будуть висаджувати в повітря мости, перерізати комунікації окупантів і брати ворога в кільце для його подальшого знищення.

"У нас менше артилерії ніж у росіян, але за оцінками багатьох навіть російських експертів, наша артилерія працює краще і точніше. Наші РСЗВ, Хаймарси і MLRS, тобто М142 і М270, ми їх досить швидко освоїли і ефективно використовуємо, хоча вони в тій кількості, яка поки не дозволяє створити паритет з росіянами", - наголосив нардеп.

Рахманін зазначив, що ЗСУ будуть вичавлювати росіян не за допомогою проламування, а шляхом маневрів, обхватів, змушувати їх або відходити, або здаватися.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти провалили штурм по одному з напрямків.

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