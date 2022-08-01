Якась зі сторін може перехопити ініціативу і буде її розвивати, або все піде до затяжної війни, яка може тривати роками.

Протягом найближчих тижнів, до кінця літа, має визначитись, який характер буде мати війна в Україні надалі.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Протягом найближчих тижнів, до кінця літа, має визначитись, який характер буде мати війна надалі: чи якась зі сторін перехопить ініціативу і буде її розвивати, або ми будемо говорити про затяжну війну, яка може тривати навіть роками. Восени це вже стане зрозуміло. По-перше, всі чекають достатньо активних дій України на півдні, це буде залежати від того, наскільки Україна позбавить росіян складів, і чи зможе відрізати від комунікацій по річищу Дніпра угрупування росіян в Херсонській області", - заявив він.

В росіян це буде залежати від того, наскільки швидко вони зможуть зібрати корпус резерву, який зараз активно формується в Муліно.

"3-й армійський корпус резерву вони збираються до середини серпня сформувати, за планом – це близько 15 тисяч військовослужбовців. Зараз з усієї РФ із баз зберігання туди звозиться техніка, артилерійські системи тощо. Від того, наскільки швидко їм вдасться сформувати цей корпус і наскільки ефективним буде це підсилення в зоні бойових дій, багато в чому і буде залежати, який характер буде носити війна далі. У вересні ми в цьому переконаємося остаточно", - додав Рахманін.

На його думку, на сьогодні жодна зі сторін ініціативою не володіє. "Росіяни наступають, вони за останній час хоч і повільно, але просунулись, фактично захопили Луганську область, просунулись в Донецькій, йдуть позиційні бої, коли з рук в руки переходять населені пункти на півдні і на Харківщині. Але сьогодні не можна говорити, що якась зі сторін володіє ініціативою. І напрямку головного удару теж немає", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 серпня повідомив, що ворог перегруповує сили на Запорізькому напрямку та посилює свої угрупування на Криворізькому.

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