Ворог завдав авіаударів поблизу Веселого.

Російські окупанти безуспішно провели штурм у напрямку Пісків.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Новоселівка, Авдіївка, Нетайлове, Піски та Красногорівка. Завдав авіаударів біля Веселого. Вів штурмові дії в напрямку Пісків, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 1 серпня 2022 року росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, там тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, дібровного, Мазанівки, Краснопілля, долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, веселої долини, Зайцевого, вершини, Кодеми, Семигір'я та травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

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