Важливою складовою стали дрони.

Воєнні дії на полі бою в Україні – зокрема, під Бахмутом, Покровськом і взагалі на південному сході – кардинально змінилися. Про це сказав народний депутат України Олег Дунда в ефірі Вечір.LIVE.

"Велика складова – це дронові технології. Невелика кількість стрілецьких боїв. Останнім часом кількість уражених наших бійців від стрілецької зброї складає максимум 10%, а більша частина уражень – або від артилерійського вогню, або від дронів. І це абсолютно змінює картину на полі бою", – пояснив він.

Нардеп зауважив, що армія Північної Кореї, військові якої віднедавна беруть участь у війні РФ проти України, була в першу чергу налаштована на стрілецьке озброєння і ракетні технології.

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"І в даному випадку Північна Корея фактично буде використовувати цю війну для того, щоб перенавчатися або отримати досвід і змінити свою військову доктрину та армію", – акцентував Дунда, додавши, що це потрібно зрозуміти і Південній Кореї.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Сполучені Штати Америки попереджають, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети. Таку заяву зробив на засіданні Радбезу ООН представник США зі спеціальних політичних питань, посол Роберт Вуд. Зазначається, що Росія в обмін на допомогу від КНДР допомагає Північній Кореї покращувати можливості військового виробництва.

Крім того, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, РФ накопичила сотні ракет. На озброєнні ворога зараз 220 крилатих ракет, 390 калібрів, 350 "Іскандер-М", "Іскандер-К" та 70 "Кинджалів".

Тим часом Reuters повідомляє, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Вашингтоні кажуть, що Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів для участі у війні.

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