Близько 22,5 млн євро підуть на реконструкцію енергосистеми, а ще 14,4 млн євро - на ремонт житлових приміщень і придбання медичного обладнання.

Німеччина надасть Україні ще 37 млн євро на відновлення після війни.

Про це написала газета Augsburger Allgemeine з посиланням на джерела в Міністерстві розвитку, повідомляє Reuters.

За даними співрозмовників газети, близько 22,5 млн євро підуть на реконструкцію енергосистеми України, а ще 14,4 млн євро будуть виділені на ремонт житлових приміщень, зруйнованих російськими військами, і на придбання медичного обладнання.

"Міністерство перерозподілило кошти на це через програму екстреної допомоги", - заявила міністр розвитку Свенья Шульце.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Україна отримає грант майже на 90 млн євро від Світового банку. Відповідну угоду зі Світомим банком підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

20 квітня в МВФ повідомили, що Україні щомісяця потрібно $5 млрд для підтримки економіки. Там прогнозують, що економіка України цього року через війну скоротиться на 35%.

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