Буданов заявив, що Україна тверезо оцінює потенціал армії противника, проте відступати не збирається.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов запевнив, що українські захисники готові до тривалої війни. Водночас ворог має військову перевагу, тому Україна гостро потребує винищувачів та систем протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це очільник ГУР МО розповів в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

"Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України. Але нам потрібна допомога. Нам потрібні серйозні системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерійські системи калібру 155-мм і більше, а також бойова авіація", - заявив Буданов.

Очільник розвідки пояснив, що українська армія потребує винищувачі п’ятого покоління, оскільки російські окупанти мають велику кількість винищувачів четвертого покоління, які в кілька разів переважають сили та спроможності української авіації.

Повітряним силам України необхідна не кількість, а якість винищувачів, щоб чинити опір окупантам.

Буданов запевнив, що українці переможуть Росію в будь-якому разі, але питання лише в часі. На його переконання, перемога буде швидшою, якщо партнери нададуть необхідне озброєння.

Крім того, голова ГУР подякував союзникам за допомогу та пообіцяв, що українці не забудуть про цю допомогу в момент, коли її потребували найбільше.

Нагадаємо, що Буданов також заявив, що Україна знала про підготовку вторгнення з боку РФ у листопаді минулого року. Важливі дані розвідка отримала від джерел в РФ, зокрема й у Кремлі.

Також він розповів, що Збройні сили України використали важливі розвідувальні дані перед тим, як завдати ракетного удару по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянська.

"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – заявив Буданов.

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