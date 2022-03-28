Очільник ГУР зауважив, що військові використали розвідувальні дані, щоб завдати максимально нищівного удару РФ.

Збройні сили України використали важливі розвідувальні дані перед тим, як завдати ракетного удару по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянська.

Про це очільник ГУР МО розповів в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

Завдяки можливостям збору розвідувальних даних Україна влучила в потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди ворогу.

"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – заявив Буданов.

Він додав, що українські розвідувальні дані сприяли ліквідації в Україні семи російських генералів.

Нагадаємо, що Буданов також заявив, що Україна знала про підготовку вторгнення з боку РФ у листопаді минулого року. Важливі дані розвідка отримала від джерел в РФ, зокрема й у Кремлі.

Удар по "Саратову"

Знищення "Саратова" стало справжньою перемогою України у війні проти РФ. Його знищили у порту Бердянська. В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.

У 2014 році ВДК "Саратов" брав участь у незаконній окупації Криму, виконав 4 походи в Середземне море.

У 2022 році, під час повномасштабної війни проти України, корабель зайшов у порт Бердянська. Де і був знищений українськими військовими. Цікаво, що "здав" місцезнаходження "Саратова" пропагандист каналу "Звезда" Валентин Гвоздьов.

На борту можуть розташовуватися до 1500 тонн техніки і вантажів.

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