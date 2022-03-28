Збройні сили України використали важливі розвідувальні дані перед тим, як завдати ракетного удару по десантному кораблю РФ "Саратов" в порту Бердянська.
Про це очільник ГУР МО розповів в інтерв'ю виданню Coffee or Die.
Завдяки можливостям збору розвідувальних даних Україна влучила в потрібний момент, щоб завдати максимальної шкоди ворогу.
"Ракета вдарила в той самий момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – заявив Буданов.
Він додав, що українські розвідувальні дані сприяли ліквідації в Україні семи російських генералів.
Нагадаємо, що Буданов також заявив, що Україна знала про підготовку вторгнення з боку РФ у листопаді минулого року. Важливі дані розвідка отримала від джерел в РФ, зокрема й у Кремлі.
Удар по "Саратову"
Знищення "Саратова" стало справжньою перемогою України у війні проти РФ. Його знищили у порту Бердянська. В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.
У 2014 році ВДК "Саратов" брав участь у незаконній окупації Криму, виконав 4 походи в Середземне море.
У 2022 році, під час повномасштабної війни проти України, корабель зайшов у порт Бердянська. Де і був знищений українськими військовими. Цікаво, що "здав" місцезнаходження "Саратова" пропагандист каналу "Звезда" Валентин Гвоздьов.
На борту можуть розташовуватися до 1500 тонн техніки і вантажів.
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