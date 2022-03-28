Очільник розвідки повідомив, що Україна отримує багато корисної інформації з РФ, яку використовує для контрдій.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що Україна знала про підготовку вторгнення з боку РФ у листопаді минулого року.

Про це очільник ГУР МО розповів в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

До та після вторгнення джерела в РФ надали українській розвідці багато велику кількість інформації про плани Росії. Буданов уточнив, що йдеться й про джерела у Кремлі. Ще в листопаді минулого року Україна отримала достовірні дані про інтенсивну підготовку до вторгнення РФ.

"Ми маємо джерела, багато джерел, які працюють на нас. Наші джерела всюди. В армії, в політичних колах, а також в адміністрації президента", - заявив Буданов.

Завдяки успішній операції кіберрозвідки Україна також змогла отримати "доступ до всього військового оборонного комплексу в Росії". Завдяки отриманим даним плани Кремля вдалося зламати.

Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

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