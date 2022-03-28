Очільник Головного управління розвідки Міноборони бригадний генерал Кирило Буданов заявив, що Україна знала про підготовку вторгнення з боку РФ у листопаді минулого року.
Про це очільник ГУР МО розповів в інтерв'ю виданню Coffee or Die.
До та після вторгнення джерела в РФ надали українській розвідці багато велику кількість інформації про плани Росії. Буданов уточнив, що йдеться й про джерела у Кремлі. Ще в листопаді минулого року Україна отримала достовірні дані про інтенсивну підготовку до вторгнення РФ.
"Ми маємо джерела, багато джерел, які працюють на нас. Наші джерела всюди. В армії, в політичних колах, а також в адміністрації президента", - заявив Буданов.
Завдяки успішній операції кіберрозвідки Україна також змогла отримати "доступ до всього військового оборонного комплексу в Росії". Завдяки отриманим даним плани Кремля вдалося зламати.
Довідка УНІАН. 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.
Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.
Дії Москви засудив фактично весь світ.