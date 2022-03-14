Російський окупант зателефонував батькові та розповів, що кожен подих для нього може стати останнім. Крім того, він не розуміє, чому прийшов окуповувати Україну.
Про це він заявив у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.
"С*ка, ненавиджу цих хохлів. Ми перші тут стоїмо. Далі від нас нікого нема і позаду нас нікого нема. У будь-який момент прилетить - все, п*здець. У нас тут залишилося від дивізії взагалі х*йня їб*на. Ти просто не уявляєш, як тут страшно. Одна думка про те, що тебе батьки ховатимуть десь, бл*дь... За що ми йдемо, бл*дь? Я не розумію. Ти мені поясни, хоча б ти: за що я воюю? За що я прийшов в Україну, бл*дь? Ну за що? За що мої хлопці тут помирають?" - каже окупант.
Батько щиро зізнається, що не може відповісти на ці питання та називає війну в Україні "другим Афганістаном".
"Я просто не розумію, чому Путін сказав йти, бл*дь! Що відбувається? Вони їб*шать нас, як с*к останніх. Ми їм нічого не можемо зробити. Я горілку тоннами п'ю, а вона не допомагає", - зазначив загарбник.
Під час розмови окупант просить у батька пробачення за все, чим міг його образити. Крім того, він нагадав, що сім'я отримає виплату за його смерть. Росіянин попросив віддати його борги.
"Я розумію, якби на Росію напали: я вставав би, я б стіною був для всіх. А я не розумію, куди я прийшов? В яку країну я прийшов? Вони ж наші брати колишні. Вони ж люди. Вони російською говорять. Нах*я все це, я не можу зрозуміти?", - додав окупант.
"Я не можу відповісти на це питання", - відповів йому батько.