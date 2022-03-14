Росіянин зізнався, що ЗСУ ліквідували майже всю дивізію.

Російський окупант зателефонував батькові та розповів, що кожен подих для нього може стати останнім. Крім того, він не розуміє, чому прийшов окуповувати Україну.

Про це він заявив у телефонній розмові, яку вдалося перехопити.

"С*ка, ненавиджу цих хохлів. Ми перші тут стоїмо. Далі від нас нікого нема і позаду нас нікого нема. У будь-який момент прилетить - все, п*здець. У нас тут залишилося від дивізії взагалі х*йня їб*на. Ти просто не уявляєш, як тут страшно. Одна думка про те, що тебе батьки ховатимуть десь, бл*дь... За що ми йдемо, бл*дь? Я не розумію. Ти мені поясни, хоча б ти: за що я воюю? За що я прийшов в Україну, бл*дь? Ну за що? За що мої хлопці тут помирають?" - каже окупант.

Батько щиро зізнається, що не може відповісти на ці питання та називає війну в Україні "другим Афганістаном".

"Я просто не розумію, чому Путін сказав йти, бл*дь! Що відбувається? Вони їб*шать нас, як с*к останніх. Ми їм нічого не можемо зробити. Я горілку тоннами п'ю, а вона не допомагає", - зазначив загарбник.

Під час розмови окупант просить у батька пробачення за все, чим міг його образити. Крім того, він нагадав, що сім'я отримає виплату за його смерть. Росіянин попросив віддати його борги.

"Я розумію, якби на Росію напали: я вставав би, я б стіною був для всіх. А я не розумію, куди я прийшов? В яку країну я прийшов? Вони ж наші брати колишні. Вони ж люди. Вони російською говорять. Нах*я все це, я не можу зрозуміти?", - додав окупант.

"Я не можу відповісти на це питання", - відповів йому батько.

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