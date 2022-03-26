Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося.

Ворог переміщує додаткові артилерійські підрозділи до кордону з Україною.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 24:00 25 березня.

"Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури. Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив, однак залучення окремих підрозділів збройних сил Білорусі до агресії проти України залишається ймовірною.

На Поліському напрямку ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи наших військ в окремих районах.

На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів та продовжував укріплення своїх позицій та вогневий вплив на окремі підрозділи Збройних сил України.

На Слобожанському напрямку, в районі міста Суми, основні зусилля зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів, а в районі міста Харків продовжував спроби блокування наших підрозділів та намагався проводити демонстраційні дії, наносив ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста.

Також окупанти намагаються наростити зусилля на напрямку на Ізюм шляхом переміщення додаткових підрозділів та техніки.

На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.