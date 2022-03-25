Зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.

Російські окупанти намагаються поповнити втрати за рахунок відправлення до Білорусі нових сил та нарощують корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря.

Про це йдеться в оперативній інформації станом на 12.00 25 березня Генерального штабу Збройних сил України.

Противник нарощує корабельний склад флоту в акваторії Азовського моря. Так, зафіксовано прохід Керченською протокою у північному напрямку малого тральщика "Валентин Пикуль", ракетного катера "Набережные Челны" та двох десантних катерів.

Крім того, зазначається, що на Волинському напрямку противник активних дій не проводив. Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

На Поліссі противник наступальних дій не проводив. Зосереджує зусилля на обстрілах позицій ЗС України в районах населених пунктів Нова Буда, Наливайківка, Озерщина. Здійснює переміщення підрозділів, логістичне забезпечення, намагається закріпитися на захоплених рубежах. В районі Чорнобиля розгорнуто тиловий район (польовий табір) угруповання військ Східного військового округу.

На Сіверському напрямку окупаційні війська продовжують утримувати раніше захоплені рубежі, намагаються наростити угруповання та блокувати Чернігів. Не припиняють обстріли інфраструктури міста. Триває повітряна розвідка із застосуванням безпілотних літальних апаратів. З метою зниження спротиву з боку цивільного населення противником здійснено поширення листівок.

Просування у напрямку Броварів успіху не дало, окупанти одразу були зупинені, перейшли до оборони та намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати позиції на підступах до Сум та Харкова, відновлює втрати у техніці та живій силі. Не припиняє застосовувати авіацію та артилерію для знищення житлових кварталів міст.

В районі міста Ізюм противник здійснив спробу прориву оборони наших військ з півдня, в районі Кам’янки, зупинений в районі Тихоцького. Триває знищення ворога, що вклинився.

На Донецькому напрямку противник продовжує відновлення втрат, перегрупування підрозділів з одночасним застосуванням вогню артилерії та авіації по інфраструктурі мирних міст. Не відмовляється від задуму виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Таврійському напрямку, на тимчасово зайнятих територіях продовжуються заходи з підготовки до встановлення окупаційної влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Проведено заходи з ізоляції залізничної станції Херсон.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ частково домоглася створення сухопутного коридору між Кримом та частиною Донеччини.

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