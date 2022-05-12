Основні зусилля окупантів зосередженні на спробах знищення українських захисників на території заводу.

Противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Вас також можуть зацікавити новини: