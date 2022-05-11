Домовленостей ще не досягнуто, тривають перемовини.

Україна запропонувала вивезти тяжкопоранених бійців з "Азовсталі" гуманітарним коридором, а натомість віддати полонених росіян за правилами обміну військовополонених.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Станом на зараз військовим шляхом деблокувати "Азовсталь" неможливо. Захисники "Азовсталі" здаватися в полон не хочуть. Це достойно поваги. Росіяни не погоджуються на "екстракшн". Це реальність, але від росіян це не дивно", - констатувала вона.

Верещук зазначила, що український уряд опрацьовує різні варіанти. Вона зауважила, що жоден із них не є ідеальним, але "ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий".

"В якості першого кроку запропонували росіянам такий обмін: ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з "Азовсталі" по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених. Домовленості ще немає. Переговори тривають", - повідомила Верещук.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як писав УНІАН, захисники Маріуполя неодноразово закликали владу до застосування до них процедури екстракції.

Зокрема, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волина закликав про евакуацію українських військовослужбовців із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

За словами Зеленського, російська сторона не погоджується на жоден із запропонованих варіантів евакуації українських військових з "Азовсталі" у Маріуполі. А для деблокади міста і заводу, зокрема, військовим шляхом поки немає необхідної зброї.

Наприкінці квітня українській стороні спільно з ООН і Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вдалося організувати евакуацію мирних громадян, які перебували в бомбосховищах на території заводу.

Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що всіх жінок дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі". Однак за попередніми оцінками, в бомбосховищах заводу ще залишаються цивільні.

Президент Зеленський повідомив про роботу над другим етапом евакуації для порятунку медиків і поранених. А в Нацгвардії оголосили про підготовку процедури екстракції захисників міста.

Сьогодні, 11 травня, на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

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