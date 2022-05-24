Російський загарбник розповів дружині про свої вбивства.

Російські окупанти фанатіють від персонажів вигаданого всесвіту "Володаря кілець" і насолоджуються вбивствами мирних українців.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Там наголошують, що це шокує і не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм.

"Ми вчора "укра" зловили… Тепер він у іншому світі. Я йому свій "свинокол" просто в серце увігнав... У мене меч, як у Фродо Беґгінса. Так що я свою мрію ... я ж хотів людині сухожилля перерізати і вставити кіл", – розповідає російський загарбник своїй дружині.

При цьому жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого чоловіка.

"Судячи з усього, вона не особливо чекатиме на його повернення додому", - вважають у СБУ.

Як повідомляв УНІАН, п'яний російський окупант похвалився своїй дружині звірствами, які він влаштовує в Україні. Однак жінка не прийшла в захват від таких зізнань. Росіянка жахнулася, її злякали слова рашиста про жорстокі вбивства.

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