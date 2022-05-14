Людських жертв внаслідок обстрілу немає.

Окупанти здійснили близько шести пострілів з міномета по Великописарівській громаді на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду", - зазначив він.

За словами Живицького, окупанти здійснили близько шести пострілів з міномета.

"Людських жертв немає", - уточнив голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, вчора увечері окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили українські прикордонники.

А 12 травня війська Російської Федерації завдавали удару з важкої артилерії по Сумщині, одна людина загинула. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано біля двох десятків пострілів.

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