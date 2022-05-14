Окупанти здійснили близько шести пострілів з міномета по Великописарівській громаді на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду", - зазначив він.
За словами Живицького, окупанти здійснили близько шести пострілів з міномета.
"Людських жертв немає", - уточнив голова ОВА.
Як повідомляв УНІАН, вчора увечері окупанти обстріляли прикордонну територію Сумщини некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили українські прикордонники.
А 12 травня війська Російської Федерації завдавали удару з важкої артилерії по Сумщині, одна людина загинула. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано біля двох десятків пострілів.