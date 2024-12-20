Крім того, ворог захопив ще один населений пункт.

Російські окупанти захопили Костянтинопольське. Про це повідомив проєкт DeepState.

Крім того, за даними проєкту, окупанти просунулися біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці.

Війна в Україні: новини

Раніше стало відомо, що окупанти захопили Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка", з якого встигли вийти не всі українські військові.

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В даний час росіяни перегруповуються на окупованій ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного "мішка". Ворог постійно проводить штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку ворог також нещодавно зайняв.

Крім того, 19 грудня стало відомо, що Сили оборони залишили Курахове Донецької області.Як повідомив аналітик видання BILD Юліан Рьопке, українські військові були змушені вийти з міста через нестачу живої сили. "Вкотре українська армія була змушена залишити місто через брак живої сили. Зараз росіяни окупували Курахове, інфраструктура якого здебільшого не постраждала, а Україні доведеться бомбити тисячі потенційних укриттів на відстані...", – йдеться у повідомленні.

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