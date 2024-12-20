В даний час росіяни перегруповуються на окупованій ділянці, а також активізувалися на флангах

Російські окупанти захопили Трудове та Успенівку, зайнявши останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка", з якого встигли вийти не всі українські військові.

Про це повідомив проєкт DeepState. "На жаль, вийти з нього змогли не всі і нехай це буде на совісті до кінця днів відповідальних осіб за цю помилку", - йдеться в повідомленні проекту.

Зазначається, що в даний час росіяни перегруповуються на окупованій ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного "мішка". "Без перестану здійснюються штурмові дії зі Старих Тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони Сонцівки, яку ворог також нещодавно зайняв", - розповіли аналітики про ситуацію.

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Також за даними проєкту, ворог атакує в районі Зеленівки, де застосовує техніку та піхоту, закидаючи її ближче до лінії зіткнення, там вона роззосереджується і намагається закріпитися в посадках, з метою подальшого просування. "На цій ділянці ціль така ж сама - Андріївка, до якої вони намагаються пробратися через Костянтинополь", - повідомили аналітики.

Ситуація в районі Успенівки

В населеному пункті Успенівка на Покровському напрямку, за неофіційними даними, спостерігалась дуже складна ситуація, там була ускладнена логістика. Про це 15 грудня сказав військовий оглядач Денис Попович.

"Якщо спиратись на неофіційні дані, то ситуація важка. Принаймні, дуже ускладнена логістика, що означає в принципі оперативне оточення. Це ситуація була на вчора", - деталізував тоді аналітик.

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