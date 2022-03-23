На Луганщині розпочато кримінальні провадження за фактами співпраці громадян з окупантами.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
За даним слідства, у березні троє громадянин України добровільно вступили на посади голів так званих "Сватівської, Білокуракинської та Троїцької райдержадміністрацій ЛНР". Наразі вони виконують організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.
Крім того, жителі смт Марківка Старобільського району Луганської області шляхом співпраці з загарбниками здійснюють встановлення та утвердження тимчасової окупації селища.
Зазначається, що наразі семеро громадян України добровільно обійняли посади у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Марківщини – так званій "Администрации Марковского района ЛНР".
У зв’язку з цим зареєстровано кримінальні провадження за фактом колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Генштабі ЗСУ відзвітували про ситуацію в Україні на 28-му добу російського вторгнення.
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