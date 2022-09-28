На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 11 населених пунктів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18.00.

"За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне", - мовиться у дописі.

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Зазначається, що за поточну добу окупанти завдали двох ракетних та трьох авіаційних удари, здійснили понад шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад вісім населених пунктів. Зокрема, Сіверськ, Білогорівка, Мар'їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: на Сіверському напрямку - в районі населеного пункту Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському - в районах Стрілечої, Соснівки, Красного, Грушівки та Сенькового.

На Краматорському напрямку - це Старий Караван, Слов'янськ, Закітне, Діброва та Озерне; на Бахмутському - Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Опитне, Яковлівка, Майорськ, Юр'ївка, Білогорівка, Веселе та Роздолівка; на Авдіївському - Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка, Єлизаветівка, Новомихайлівка, Парасковіївка та Георгіївка.

Крім того, на Новопавлівському напрямку обстрілів зазнали Павлівка, Микільське, Вугледар, Володимирівка, Єгорівка, Пречистівка, Золота Нива, Шевченко, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне та Времівка.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них - Степове, Павлівка, Новопіль, Оріхів, Темирівка, Ольгівське та Гуляйполе.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і Нікополь.

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