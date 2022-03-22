Жителям Київщини необхідно дотримуватись комендантської години, зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко просить громадян не панікувати через заклик мера Борисполя Володимира Борисенка за можливості виїхати з міста.

Про це Денисенко сказав в ефірі інформаційного телемарафону під час ранкового включення.

"Зараз у соцмережах почалась паніка про те, що от завтра починається наступ, і завтра буде знищено Бориспіль… Мер Борисполя сказав: якщо жінки й діти виїдуть, то чоловікам просто буде легше обороняти місто від теоретично можливих в майбутньому атак ворога. Я на цьому хотів би акцентувати увагу. Бо почалася паніка, як в мережах самого Борисполя, так і в навколишніх селах, і взагалі на Київщині", - сказав Денисенко.

Він нагадав, що на Київщині та у столиці триває комендантська година і закликав дотримуватись відповідних вимог.

"Причина, як і минулого разу, - існує багато загроз від диверсійних груп. Так простіше ловити цих диверсантів і знищувати. Все йде за планом, все нормально", - підкреслив радник міністра.

Він нагадав, що напередодні ворожі війська вигнали з міста Макарів Київської області.

За інформацією Денисенка, в районі Стоянки, Димера продовжуються бої.

"Це західні території Київщини. Там справді йдуть локальні бої, продовжується зачистка цих місць. На жаль, не можемо сказати, що забезпечили на 100% захист населення. Ворог ховається в лісах, в певних селах. Ми його відловлюємо, щоб питання безпеки було вирішено", - сказав він.

Водночас Денисенко нагадав, що Іванків досі окупований, але Сили оборони концентруються для тому, щоб звільнити північ Київщини.

Для забезпечення безпеки в столиці та Київській області 21 березня запровадили комендантську годину. Вона розпочалася о 20:00 годині й триватиме до 7:00 23 березня.

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 21 березня мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні закликав мешканців виїхати з міста.

"Звертайтеся на call-центр. Буде організовано групи. Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо. Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними та звернутися на наш call-центр і за можливості виїхати з міста", - сказав Борисенко.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці російські війська вдерлися на українську територію. Президент РФ Володимир Путін назвав війну проти України "військовою операцією", ціль якої - це нібито "демілітаризація" і "денацифікація" нашої держави.

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