Російські окупаційні війська постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт з півночі та півдня.

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру Донецької області. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

Зазначається, що ситуація в місті та навколо нього — надзвичайно важка. Російські окупаційні війська постійно влаштовують масовані лобові штурми, а також намагаються обійти населений пункт з півночі та півдня.

Крім того, окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння.

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"Воїни 24 бригади масово знищують піхоту та техніку ворога, ламаючи його плани і змушують платити величезну ціну за кожен метр землі. На жаль, в нас теж є втрати. Вічна пам'ять та слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного. Битва триває", – додали в 24 ОМБр.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Від початку доби, 20 червня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 128 бойових зіткнень із противником. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Найбільше атак противника відбулося на Покровському напрямку. Там впродовж дня агресор наростив зусилля – загалом здійснив 48 штурмових і наступальних дій.

Крім того, однією з пріоритетних цілей для російських окупантів залишається населений пункт Липці Харківської області, заявив боєць на позивний "Байкал". При цьому, за його словами, географічне розташування Липців на висоті значно ускладнює для російського угруповання піхотні штурми.

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