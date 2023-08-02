Наші воїни упродовж доби поцілили у три райони зосередження ворожого особового складу, зазначили у Генштабі.

Втрати РФ в Україні упродовж минулої доби "підскочили" - українські артилеристи й ракетники уразили багато пунктів управління російських загарбників, а також, зокрема, ворожих засобів протиповітряної оборони.

Уражено чотири пункти управління супротивника й шість засобів ППО, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у середу, 2 серпня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях..., три райони зосередження особового складу, один склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога", - зазначається у зведенні.

Відео дня

Повномасштабна війна в Україні триває - сьогодні це варто знати

Російські окупанти намагаються рухатися вперед на деяких напрямках на сході України й зазнають поразок. Водночас Сили оборони України контрнаступають на півдні та на частині Донбасу, у тому числі на Бахмутському напрямку.

Під час контрнаступу вже звільнено низку населених пунктів, зокрема, Старомайорське, розташоване у Донецькій області. Росія вже зазнала величезних втрат. Загальні втрати ворога на 1 серпня 2023 року становлять приблизно 246 690 супротивників. Крім того, ліквідовано 462 засоби ППО росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: