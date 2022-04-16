Знищеною українськими військовими крейсера "Москва" серед них немає.

В районі міста Севастополь в окупованому Росією Криму перебувають 39 російських бойових кораблів чи катерів. Знищеного крейсера "Москва" серед них немає.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела в розвідці.

Станом на 15 квітня в районі бухт Севастополя перебувають:

9 великих десантних кораблів;

5 підводних човнів;

2 ракетних кораблі на повітряній подушці;

5 малих протичовнових кораблів;

2 малих ракетних кораблі;

2 сторожових кораблі;

3 протидиверсійні катери;

1 середній розвідувальний корабель;

2 ракетних катери;

2 малих ракетних катери;

3 тральщики;

1 патрульний човен;

2 патрульних кораблі.

"У порівнянні з 10 квітня помічено збільшення на два великих десантних кораблі й один малий протичовновий корабель, а також зменшення на два малі ракетні кораблі, сторожовий корабель, два протидиверсійні катери й один морський тральщик", - пише видання.

Ракетного крейсера "Москва" у межах бухт Севастополя не виявлено. Напередодні його знищили українські військові. Росія визнала втрату крейсера із системою ППО на борту, але приховує, що його підбили українські військові.

Також розвідка має дані про перебування у водах окупованого Севастополя групи кораблів і суден ВМС України. Йдеться про:

підводний човен "Запоріжжя";

корабель управління "Славутич";

три малих протичовнових кораблі "Луцьк", "Тернопіль" і "Хмельницький";

два тральщики "Черкаси" й "Чернігів";

морський буксир "Кременець";

торпедолов "Херсон".

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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