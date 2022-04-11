Українські військові знищили російський Су-34 / фото ua.depositphotos.com

Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, було збито:

  • один літак (Су-34);
  • чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
  • три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
  • три крилаті ракети (Х-59).

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 9 квітня, Повітряні сили Збройних сил України знищили 13 повітряних цілей російських окупантів.

Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ворог втратив 722 танки, 1 тис. 911 бойових броньованих машин, 342 артилерійські системи, 112 безпілотників, 152 літаки і 137 вертольотів. Втрати особового складу російських окупантів досягли близько 19,3 тисячі осіб.

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