Повітряні сили Збройних сил України за добу збили літак і чотири вертольоти.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"10 квітня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України знищено 11 повітряних цілей російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, було збито:
- один літак (Су-34);
- чотири вертольоти (Мі-24, Ка-52);
- три безпілотних літальних апаратів (ОТР);
- три крилаті ракети (Х-59).
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 9 квітня, Повітряні сили Збройних сил України знищили 13 повітряних цілей російських окупантів.
Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ворог втратив 722 танки, 1 тис. 911 бойових броньованих машин, 342 артилерійські системи, 112 безпілотників, 152 літаки і 137 вертольотів. Втрати особового складу російських окупантів досягли близько 19,3 тисячі осіб.