За цей тиждень на Донбасі українські військові відбили 51 ворожу атаку, знищили 39 танків, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літаки та 6 вертольотів.

На Донбасі за добу відбито 4 атаки російських загарбників, знищено 3 вертольоти, 5 танків і 8 артилерійських систем.

Про це повідомляє Операція об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 4 атаки ворога", - йдеться у повідомленні.

Також українські воїни завдали втрат російським окупантам.

"Сьогодні, 10 квітня, українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника", - наголошується у повідомленні.

Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили три вертольоти та два безпілотні літальні апарати загарбників.

"Загалом, протягом поточного тижня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 51 ворожу атаку. Знищили 39 танків, 70 одиниць броньованої та 55 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, 17 безпілотних літальних апаратів, 4 літака, 6 вертольотів та 5 крилатих ракет противника", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, речник Пентагону прокоментував зміщення уваги Росії на Донбас.

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