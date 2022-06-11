Його смерть підтвердили в МЗС Чехії.

В Україні загинув перший чеський солдат-доброволець, який воював у складі Збройних сил України на Донбасі.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Czech Radio.

Він підтвердив інформацію про загибель першого чеського добровольця, опубліковану раніше в соціальних мережах.

Повідомляється, що чоловік був родом з міста Тршебіч. "Чеське телебачення" заявило, що він загинув від попадання мінометної гранати.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних Сил України 103 громадян Чехії.

Нагадаємо, що раніше окупанти в так званій "ДНР" засудили до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України - Шона Піннера, Ейдена Есліна та Саадуна Брагіма.

За даними росЗМІ, британців Піннера і Асліна взяли в полон в Маріуполі в середині квітня, вони обидва склали присягу ВСУ ще в 2018 році, а марокканця Саадуна – 12 березня у Волновасі, він навчався в одному з університетів України.

В управлінні ООН з прав людини судили смертний вирок, винесений трьом іноземним добровольцям в Україні так званим "судом" самопроголошеної "Донецької Народної Республіки" і прирівняли його до військового злочину.

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