Це робить його несприйнятливим до мирних переговорів.

Правитель Росії Володимир Путін вважає, що його країна може повільно поглинути Україну, проводячи поступовий наступ та виснажуючи ЗСУ.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни, хоча українська операція в Курській області впливає на окупаційні війська на оперативному рівні, вона не змінила стратегічне мислення самого лідера Кремля.

Переконання Путіна, що він може захопити Україну, роблять його несприйнятливим до мирних переговорів на інших умовах, окрім капітуляції Києва і Заходу перед його вимогами.

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Війна в Україні - перемовини про мир

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що є принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України із субʼєктом Путіним на цьому етапі буде порожнім і не створить основ для справедливого міцного миру. Головна причина - росіянам неможливо довіряти.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир не буде. Фесенко підкреслив, що на сьогодні переговорів немає, а є тільки галас навколо цієї теми, є заяви Путіна щодо вимог до України, які, по суті, передбачають капітуляцію, а це для нас неприйнятно

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