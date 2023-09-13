Під час атаки якість сигналу впала практично до нуля.

У ніч на 13 вересня під час атаки на бухту тимчасово окупованого Севастополя, відбувся масштабний збій у роботі Starlink.

Як пише DOU з посиланням на NetBlocks, в севастопольській бухті цієї ночі уразили великий десантний корабель і підводний човен росіян. Під час атаки якість сигналу впала практично до нуля. Цей збій був найсильніший з тих, що сталися цього місяця.

Ілон Маск і атаки ЗСУ в Криму

Раніше голова SpaceX Ілон Маск визнав, що одна з операцій ЗСУ проти Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованого Криму у лютому 2022 року була безуспішною через нього. Маск екстренно вимкнув супутниковий зв’язок Starlink біля Криму, на який покладалися українські оператори морських дронів.

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Свої дії він гамагався виправдати тим, що побоювався аби його компанія не була втягнута у війну. Після цього бізнесмена почали звинувачувати у держзраді. Він ці звинувачення відкидає.

А сьогодні Маск виклав нову версію відключення супутникового зв'язку Starlink поблизу Криму, через що зірвалася операція українських військових з удару по російському флоту. Підприємець заявив, що Starlink був вимкнений в районі Криму через американські санкції проти РФ, і увімкнути його без спеціального дозволу від Білого дому Маск буцімто не мав права.

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