Кремль переконаний, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності.

Нинішня теорія перемоги правителя РФ Володимира Путіна спрямована на затягування конфлікту і базується на переконанні, що окупанти зможуть виграти війну на виснаження.

Однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що ці плани можуть зазнати нищівної поразки. Путін та військове командування РФ наказали солдатами упродовж року вести наступальні дії вздовж лінії фронту на сході та північному сході України. Це мало виснажити ЗСУ та не дозволити їм накопичити необхідні сили для проведення власних контрнаступальних операцій.

"Путін і російське військове командування, ймовірно, розглядають збереження ініціативи на всьому театрі воєнних дій в якості стратегічного пріоритету. Вони продемонстрували свою толерантність до тривалих наступальних операцій, що призводять до поступового, повзучого просування, далекого від запланованих оперативних цілей", - пояснюють експерти ISW.

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Зараз противник намагається ліквідувати загрозу з боку ЗСУ в Курській області й одночасно продовжувати наступ на сході, переслідуючи свої давні оперативні цілі.

Що буде на фронті найближчим часом

Аналітики переконані, що інтенсифікований наступ російських військових влітку 2024 року для захоплення Покровська і скорочення ширшого виступу України на заході Донецької області, ймовірно, досягне кульмінації найближчими місяцями.

Попри стан боєздатності російських військ, Кремль продовжить залучати свою армію до загальних стратегічних зусиль, спрямованих на утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій та виснаження Сил оборони задовго до цієї кульмінації.

"Теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що війська РФ будуть проводити послідовні наступальні операції до нескінченності. Однак ці виснажливі штурми, ймовірно, настільки погіршать стан російської живої сили і техніки, що російські війська будуть змушені знизити темпи наступу принаймні на окремих ділянках фронту. Це дозволить ЗСУ позмагатися та, ймовірно, перехопити ініціативу на полі бою на цих територіях", - припускають в ISW.

Виснаження російської армії

Згідно з прогнозом експертів, середньо- і довгострокові обмеження військового потенціалу та ВПК Росії, підірвуть здатність агресора підтримувати послідовні наступи, спрямовані на затягування війни та виснаження України.

Аналітики спостерігають постійне тотальне збільшення фінансових стимулів, якими російська влада підтримує вербування солдат. Це означає, що резерви добровольців у РФ вичерпуються.

"Російська влада занепокоєна тим, що поточні зусилля з набору добровольців демонструють дедалі менші результати. Та що Путін, як і раніше, прагне уникнути ще одного часткового мобілізаційного призову резервістів на тлі проблем з формуванням Збройних сил", - додається у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики припускають, що у РФ можуть провести ще одну хвилю часткової мобілізації, схожої до осені 2022 року. Однак це буде зроблено лише під сильним тиском або після того, як нинішня криптомобілізаційна кампанія зазнає серйозного провалу.

"Російські наступальні операції в Україні призвели до суттєвих технічних втрат, особливо бронетехніки. І військово-промислові потужності, ймовірно, не зможуть замінити ці втрати у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Росія наразі покладається на відновлення великих, але обмежених запасів техніки часів СРСР, щоб замінити суттєві втрати в Україні. І ці запаси дедалі швидшими темпами виснажуються", - зауважили аналітики.

Крім того, РФ активно закуповує техніку та снаряди у КНДР та Ірану, а також співпрацює з Китаєм для придбання критично важливих компонентів для власного виробництва зброї. Однак це не може задовольнити всі потреби Росії у матеріально-технічних засобах для війни.

"Схоже, Путін так само неохоче проводить повномасштабну економічну мобілізацію, як і чергову хвилю мобілізації особового складу. Залишається незрозумілим, чи критичні вузькі місця і загострення дефіциту робочої сили, дозволять Росії швидко і повністю мобілізувати свою економіку на необхідний для військових дій рівень", - підсумували у ISW.

Війна в Україні - останні новини

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що війна на виснаження не допомагає РФ. Враховуючи кількість знищених ворогів, можна побачити, що логіка війни на виснаження насправді не працює для РФ так, як очікували у Кремлі.

Як зазначав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, у 2025 році ЗСУ доведеться розв'язати три проблеми - це чисельна перевага російських військ, артилерія противника і КАБи.

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