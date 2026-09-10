РФ вдарила по буксиру на Одещині: загинули двоє громадян Азербайджану

Ще двох постраждалих іноземців госпіталізовано.

Російські військові здійснили атаку на цивільне судно в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено буксир Tedy під іноземним прапором, загинули громадяни Азербайджану. Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Росія здійснила чергову атаку на цивільне судноплавство в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено буксир Tedy під іноземним прапором. Двоє членів екіпажу – громадяни Азербайджану – загинули", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє громадян Азербайджану постраждали та госпіталізовані, шістьом морякам, також громадянам Азербайджану, надали необхідну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

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"Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільні судна та портову інфраструктуру України, створюючи пряму загрозу для українських та іноземних моряків. Україна фіксує кожен такий випадок та продовжує інформувати міжнародних партнерів про системні російські атаки на цивільне судноплавство і транспортну інфраструктуру", - наголошується у заяві.

Ворожі атаки на порти Одещини

Як писав УНІАН, Росія посилила терор портів на Одещині та значно активізувала атаки по цивільних суднах, які рухаються морським коридором. Наприклад, у серпні внаслідок удару реактивного дрона по цивільному судну загинув моряк – 24-річний громадянин України, моторист судна. Ще кілька отримали поранення. Судно транспортувало пшеницю.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що навігація морським коридором відбувається, українські військові намагаються посилити безпеку цього шляху.

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