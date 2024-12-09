Росіяни активізували штурмові дії на Времівському напрямку.

Російські окупаційні війська готуються до потужних штурмових дій в Запорізькій області і пробиваються на кордон Дніпропетровської області.

Про це сказав речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Radio NV. Він нагадав, що місто Запоріжжя знаходиться за 30 км від лінії бойого зіткнення.

"І ворог, внісши певні зміни і покращивши системи скидування КАБів, добився того, що тепер ці бомби великої потужності – КАБ-250, КАБ-500 – прилітають уже по середмістю обласного центру", – наголосив Волошин.

Відео дня

За його словами, ворог уже декілька тижнів поспіль готується до ведення штурмових дій. За даними української розвідки, противник навчав і готував штурмові групи піхоти, вчив їх застосовувати бойову техніку в бою.

"Уже протягом двох тижнів противник дуже активізував саме штурмові дії малими групами на Времівському напрямку. Щодня там відбувається 25, а то й 30 штурмових дій. Противник застосовує і танки, і бойові броньовані машини", – сказав Волошин.

Речник зауважив, що ворог застосовує тактику малих груп, якою користувався в Соледарі, Бахмуті, Вугледарі і Авдіївці Донецької області.

"Противник має успіх частковий із залученням таких малих груп піхоти, і тому він цієї тактики дотримується і на Времівському напрямку, намагаючись взяти під контроль південь Донецької області, селище Велика Новосілка і вийти на кордон Дніпропетровської області. Цей наступ триває", – сказав речник Сил оборони Півдня України.

За даними української розвідки, подібна підготовка зараз ведеться і на Оріхівському напрямку. Там ворог намагатиметься повернути під свій контроль те, що він втратив під час українського контрнаступу в 2023 році – Роботине – і вийти до Оріхова, щоб перерізати логістичні шляхи нашому угрупуванню військ, яке зараз перебуває на сході Запорізької області.

"А також противник починає підготовку подібних штурмових груп із залученням техніки для подібних штурмових дій і на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку вже йде перекидання особового складу на передові позиції. Тобто зовсім скоро він почне там також подібні дії. За даними розвідки, противник перекидає доволі значну кількість таких штурмових груп піхоти – до ста. Очікуються дуже активні штурми. Ворог готується на Куликівському полігоні", – додав Волошин.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко зазначав, що є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

Ворог намагається непомітно переміщувати сили та засоби. Однак українська розвідка все одно виявляє ці переміщення, і це дає змогу визначити, куди перекидають які підрозділи.

Тим часом проєкт DeepState інформує, що росіяни продовжують тиснути на населений пункт Шевченко та підбиратися до Покровська Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: