Окупанти застосовують все більш агресивну тактику проти України, включно з ударами по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські окупанти "поступово прогресують на полі бою в Харківський та Донецький" областях, і війна "навряд чи закінчиться найближчим часом".

Таку заяву зробила директор Національної розвідки США Евріл Гейнс. Вона зазначила, що надання Китаєм компонентів і матеріалів подвійного призначення для російської оборонної промисловості є "одним з факторів, які змінили динаміку на полі бою в Україні на користь Кремля", передає Голос Америки.

Гейнс також звернула увагу, що РФ прискорила відновлення військових потужностей. "Путін місяцями демонстрував готовність почати переговори з Києвом та Вашингтоном щодо майбутнього України, але без будь-яких ознак того, що він готовий піти на значні поступки", - сказала вона.

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Але зараз, за словами Гейнс, РФ навпаки, застосовує агресивнішу тактику проти України, включно з ударами по енергетичній інфраструктурі. Директор розвідки США зазначила, що на думку Кремля, це "має переконати українців, що продовження боротьби лише збільшить завдану їм шкоду та не приведе до перемоги".

"Ймовірно, ця агресивна тактика продовжиться і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - висловила думку Гейнс.

Крім того вона додала, що Путін "збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП, що майже вдвічі перевищує середній показник за всю історію країни". В даний час оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх витрат.

"Багато в чому це викликано тим, що РФ заплатила величезну ціну за війну в Україні", – зазначила Гейнс.

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід додав, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він піде далі: "Путін неодноразово говорив, що має намір об’єднати колишні радянські держави. Це включатиме прямий військовий конфлікт із країнами НАТО, що вимагатиме від США відправити наших власних чоловіків і жінок у небезпеку".

"Путіна треба зупинити як заради виживання України, так і заради безпеки всіх американців", – заявив Рід.

Війна в Україні: новини

Президент Володимир Зеленський доручив скоротити строки надходження зброї, особливо засобів протиповітряної оборони, від міжнародних партнерів. Про це глава держави повідомив за підсумками проведення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що через затримку західної військової допомоги РФ виявилась ефективнішою у своїх воєнних діях. На думку Кулеби, у цей час на фронті може відбутися просування російських військ.

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