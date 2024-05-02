Як пояснив міністр, існує розрив у часі між оголошенням пакету і моментом, коли артилерист ЗСУ отримає боєприпаси.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія виявилась ефективнішою у своїх воєнних діях.

"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні виробничої бази своїх захисників, і на те, чого досяг весь Захід до теперішнього часу, ми повинні подивитися правді в очі і визнати, що Росія ефективніша у своїх воєнних діях", — розповів він в інтерв'ю Foreign Policy.

За його словами, нинішня ситуація порушує перед Заходом фундаментальніше питання: "якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу".

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Як пояснив міністр, існує розрив у часі між оголошенням пакету і моментом, коли артилерист ЗСУ матиме більше снарядів. При цьому цей момент ще не настав, оскільки все, що було оголошено, ще в дорозі. На думку Кулеби, у цей час на фронті можуть статися погані речі, наприклад, просування російських військ на місцевості.

"Співвідношення артилерії на місцях незрозуміле. По суті, українські солдати відчувають голод через брак артилерійських боєприпасів. І, врешті-решт, вони потрапляють під бомбардування, а їхні позиції знищуються. Отже, в умовах війни важлива не лише кількість і якість того, що надається, але й терміни", — наголосив очільник МЗС.

Він визнав, що союзники України відстають від графіка, хоча деякі з них докладають великих зусиль.

Боєприпаси та зброя для ЗСУ

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський поскаржився, що Україна отримує не все з нового пакету зброї, яку США виділили минулого тижня. За його словами, Росія скористається цим.

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В ISW повідомили, що окупанти можуть передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область для посилення наступальних операцій. Це дозволить РФ втримати ситуацію і наступати до отримання ЗСУ військової допомоги від США.

Довгоочікуваний пакет допомоги від США дає Україні надію на те, що її протистояння з Росією нарешті може розглядатися не як локальна війна двох країн, а як глобальний цивілізаційний конфлікт. Водночас, пише The Times, щоб продемонструвати зацікавленість у створенні стабільної, демократичної та процвітаючої України, Захід має доповнити пакети допомоги принаймні чотирма напрямками.

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