У Пентагоні тим часом фіксують збільшення активності російської авіації.

Росіяни зосередять свої авіаудари найближчим часом по Києву, Чернігову, Ізюму та Донбасу.

Про це пише CNN з посиланням на неназваного високопосадовця Пентагону.

"Ми бачили, як росіяни продовжують збільшувати кількість вильотів своєї бойової авіації впродовж останньої доби, загалом понад 300 вильотів, і їхні удари припадають на Київ, Чернігів, Ізюм, про який ми говорили раніше, та операцію Об’єднаних сил – по суті, на Донбасі. Оце загалом чотири основні напрямки, за якими вони чинять авіаудари", - сказав чиновник.

Крім того, представник Пентагону наголосив, що в Києві зберігається великий ризик подальших авіаударів.

29 березня стало відомо, що Росія нібито відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, а також відчуває проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що "відведенням" військ ворог хоче створити помилкову ілюзію, що відмовився від задуму оточити Київ.

До цього помічник Путіна Володимир Мединський повідомив, що Росія скорочує контингент на Київському та Чернігівському напрямках на тлі заяв Міноборони РФ про завершення "першого етапу "спецоперації" та переходу до атак на Донбасі.

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