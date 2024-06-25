Окупанти намагаються наступати на Красногорівку з трьох боків, дізналися журналісти.

Повномасштабна війна в Україні проти російських загарбників триває, і окупантам вдалося просунутися в одному з міст Покровського району Донецької області.

Супротивник "просунувся в Красногорівці", повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram у ніч на вівторок, 15 червня. Експерти також опублікували свіжу карту бойових дій. На карті видно, що загарбники намагаються наступати на Красногорівку з трьох боків.

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомляли, що упродовж минулої доби росіяни на Курахівському напрямку намагалися здійснювати штурми, у тому числі в районі Красногорівки, але не мали успіху.

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Супротивники намагаються рухатися вперед на низці напрямків, однак отримують гідну відсіч від українських воїнів та зазнають серйозних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога на 24 червня 2024 року становили приблизно 535 тис. 660 осіб. Крім того, Росія втратила, зокрема, 15 тисяч 413 бойових броньованих машин.

24 червня українська сторона повідомила, що тривають важкі бої в селі Новоолександрівка (Донецька область). Зазначається, що вороги у населеному пункті "перли несамовито".

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