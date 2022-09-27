На місці вже працюють відповідні служби.

Російські війська вранці, 27 вересня, завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Як повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександра Старуха, окупанти потрапили до об'єктів інфраструктури.

Дані про постраждалих та руйнування уточнюються.

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"Важливо! Дотримуйтесь запобіжних заходів! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак", - написав Старух.

Згодом секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв поінформував, що внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа.

"На жаль, є постраждалі", – зазначив він.

На місці вже працюють відповідні служби.

Ситуація в Запоріжжі - що відомо

Російська Федераці без оголошення війни вторглася в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали мирні населені пункти, зокрема, в Запорізькій області.

У ніч на 24 вересня загарбники потрапили в об'єкти інфраструктури, в житловому будинку була пожежа. Через новий ворожий обстріл загинула жінка, і постраждали 9 осіб.

У МВС України на початку вересня повідомляли, що через скоєні ворогами обстріли вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - отримали поранення.

У ніч на неділю, 25 вересня, Запоріжжя знову стало мішенню російських окупантів – ворожі ракети влучили у кілька районів обласного центру і село, розташоване біля нього. За словами голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха, три людини отримали поранення.

Росіяни стріляли по Запоріжжю і вночі 26 вересня. Окупанти також завдали ракетного удару по селищу в Запорізькому районі. Відомо про руйнування обʼєкту інфраструктури.

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