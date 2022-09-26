За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Окупанти в ніч на понеділок, 26 вересня, вдарили ракетами по Запоріжжю. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

"Вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, в результаті обстрілу пошкоджені житлові будинки - вилетіли вікна. Крім того, постраждали освітній заклад та заклад охорони здоров'я.

Також пошкодження зафіксовані в гаражному кооперативі, де спалахнула пожежа. В результаті події постраждали автомобілі.

У свою чергу голова Запорізької ОДА Олександр Старух уточнив, що удар росіяни завдали по селу в області.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури. В результаті атаки, виникли пожежі. На місці події працюють рятувальники і всі відповідні служби", - підсумував Старух.

Ситуація в Запоріжжі - що відомо

Російська Федераці без оголошення війни вторглася в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали мирні населені пункти, зокрема, в Запорізькій області.

У ніч на 24 вересня загарбники потрапили в об'єкти інфраструктури, в житловому будинку була пожежа. Через новий ворожий обстріл загинула жінка, і постраждали 9 осіб.

У МВС України на початку вересня повідомляли, що через скоєні ворогами обстріли вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - отримали поранення.

У ніч на неділю, 25 вересня, Запоріжжя знову стало мішенню російських окупантів – ворожі ракети влучили у кілька районів обласного центру і село, розташоване біля нього. За словами голови Запорізької обласної Військової адміністрації Олександра Старуха, три людини отримали поранення.

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