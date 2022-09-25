Через супротивників в одному з районів знеструмлено електропідстанцію.

У ніч на неділю, 25 вересня, Запоріжжя знову стало мішенню російських окупантів – ворожі ракети поцілили у декілька районів обласного центру та село, розташоване біля нього.

Є інформація про трьох поранених, написав очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його даними, через ракетний удар по Запоріжжю зазнали руйнувань об’єкти інфраструктури, в одному з районів електропідстанція лишилася без струму.

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"…Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного", - попередив чиновник.

Раніше Олександр Старух написав, що загарбники знову здійснили обстріл Запоріжжя, і за попередніми відомостями, йшлося про близько 10 "прильотів".

Війна в Україні та ворожі обстріли Запоріжжя - що треба знати

РФ без оголошення війни вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Вороги не раз обстрілювали мирні населені пункти, зокрема, у Запорізькій області.

У ніч на 24 вересня загарбники поцілили в об’єкти інфраструктури, у житловому будинку була пожежа. Через новий ворожий обстріл загинула жінка, і постраждали 9 осіб.

У МВС України на початку вересня повідомляли, що в нашій країні через здійснені ворогами обстріли вже загинули понад 7 тисяч мирних жителів, а 5,5 тис. - отримали поранення.

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