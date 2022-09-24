Через російських загарбників в обласному центрі загинула жінка.

Унаслідок нічних обстрілів Запоріжжя російськими окупантами постраждали дев'ятеро громадян, одну людину госпіталізовано.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він зауважив, що пожежу, яка виникла внаслідок нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста, було ліквідовано.

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"Мешканці будинку мали змогу перечекати ніч у комунальному автобусі, який було використано як пункт обігріву", - розповів секретар міськради.

Ще у дев'яти багатоквартирних будинках повилітали шибки. Вибито вікна та зруйновано дахи у приватних будинках.

Наразі на місцях працюють комунальні служби та представники райадміністрації.

"Постраждали 9 людей. Одну людину госпіталізовано. На превеликий жаль, одна жінка загинула", – написав він.

Куртєв також додав, що тим людям, які залишилися без житла, пропонується поселення у найближчому дитячому садку.

Новий ворожий обстріл Запоріжжя – що треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 вересня, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що внаслідок нічного обстрілу російськими окупантами Запоріжжя одна людина загинула, сімох поранено.

Відомо про щонайменше п'ять прильотів по місту, уражені об'єкти інфраструктури. Одна ворожа ракета влучила у житловий сектор, що викликало пожежу у багатоповерховому будинку.

Вороги вже не раз обстрілювали воєнні та цивільні об'єкти в Україні, зокрема і в Запорізькій області. Через супротивників є багато руйнувань, жертв й постраждалих.

На початку вересня у МВС України повідомлили, що в нашій державі через здійснені загарбниками обстріли вже загинули понад 7 тисяч цивільних, а 5,5 тис. – були поранені.

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