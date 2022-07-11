Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район.

Вночі 11 липня російські окупанти кілька разів накрили вогнем Криворізький район у Дніпропетровській області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це розповів очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч без сирен, але з обстрілами. Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах – Новосеменівці та Мар’янському", - написав він.

Також голова ОВА повідомив, що люди не постраждали, а у селах є руйнування житла, зачепило і худобу.

Як повідомляв УНІАН, росіяни обстріляли рано вранці Харків. Одна ракета окупантів влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Ще дві ракети влучило на подвір‘ї неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста.

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