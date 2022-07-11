На даний момент триває розбір завалів.

Росіяни обстріляли рано вранці Харків. Одна ракета окупантів влучила в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відзначається, що в Харкові чули три вибухи, перший з яких прогримів о 3:32.

За даними видання, житловий будинок в шість поверхів частково зруйнований в результаті попадання ворожої ракети. Станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку. Наразі триває розбір завалів.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти в ніч на 11 липня вдарили ракетами по Україні. Під вогонь потрапили Миколаївська та Харківська області. За даними місцевих жителів, в цих областях чутні вибухи. У зазначених районах діяла повітряна тривога.

Крім того, ракети по Харкову, імовірно, запускали з Бєлгородської області. Відомо про запуск п'яти ракет, але три з них впали, так і не долетівши до пункту призначення.

При цьому повідомляється, що по Миколаївській області російські окупанти, імовірно, били з тимчасово окупованої росіянами Херсонської області.

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