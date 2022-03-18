Уповноважена з прав людини наголосила, що тоді винні у злочинах справді сидітимуть на лаві підсудних.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала створити спеціальний трибунал для притягнення РФ до відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час онлайн-брифінгу.

За її словами, наразі задокументовано 1 833 воєнних злочини РФ, за фактами яких відкриті кримінальні справи, але насправді їх значно більше.

"Це підтвердження того, що РФ здійснює геноцид українського народу… У нас достатньо фактів, щоб передати їх Міжнародному кримінального суду... Але МКС діє за статутом, до якого РФ не приєдналася, вона не ратифікувала Римський статут, їй байдуже, яке рішення ухвалить МКС та які збере злочини", - зазначила омбудсмен.

Денісова наголосила, що реакція РФ на рішення Міжнародного суду ООН - "це знущання з ООН та з усього світу".

"І потрібно розв'язувати питання щодо виключення РФ з ООН, яка накладає вето на будь-яке рішення ООН... І тому ми дуже підтримуємо звернення великої кількості правозахисних організацій про те, що потрібно зробити спеціальний трибунал - Нюрнберг 2, коли всі 49 держав, які є в раді прав людини ООН ухвалять рішення про створення", - розповіла вона.

Уповноважена наголосила, що тоді винні у злочинах дійсно сидітимуть на лаві підсудних.

"Ми пам'ятаємо практику Другої світової війни, у 42-му році було створено такий трибунал - і в 46-му вони всі були покарані. Так давайте будемо й зараз це робити", - сказала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на російських окупантів має чекати міжнародний трибунал.

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