Наразі вже 2 з 3 доріг до цього населеного пункту і розташування нашого гарнізону взяті окупантами під контроль.

Ситуація біля Великої Новосілки у Волноваському районі Донецької області загрозлива, росіяни хочуть напівоточити населений пункт, і зараз вже 2 з 3 доріг до міста ворог взяв під свій контроль.

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що загалом ситуація на фронті складна і цякладність обумовлена тим, що ворог має змогу активно проводити наступальні дії одночасно на кількох ділянках фронту. Курахівський та Покровський напрямки, за словами Селезньова, є ключовими, але наразі дуже небезпечною стає ситуація навколо Великої Новосілки, Нового Комара.

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"Саме там ворог намагається створити напівоточення за допомогою окупації цього населеного пункту, нашого гарнізона, який боронить нині Велику Новосілку. Насправді дуже тривожна тенденція. Очевидно, що ворог не зупиниться на цій ділянці фронту, буде рухатись далі в напрямку Запорізької області", - сказав Селезньов.

За його словами, що те, що там ситуація загрозлива і має тенденцію до критичної, це очевидно.

"З трьох доріг, які йшли в напрямку Великої Новосілки, дві вже знаходяться під контролем російських окупантів. І якщо тенденції будуть такі й далі, то є ризик потрапляння в оперативне напівоточення нашого гарнізону в районі цього населеного пункту. Що безумовно дуже небезпечно", - підкреслив експерт.

Говорячи про інші ділянки фронту Селезньов зазначив, що за останні кілька днів кількість застосованих росіянами керованих авіаційних бомб значно зменшилась.

"З чим це пов’язано, чи то з погодними умовами – рясний туман і інші вади, які унеможливлюють тактичне використання ворогом авіації, чи можливо ми нарешті отримали додаткові сили та засоби протиповітряної оборони - достоменно невідомо. Але факт залишається фактом, ворог не має змоги в такій великій кількості запускати авіаційні бомби. Це є певною мірою для нас допоміжним фактором", - сказав полковник ЗСУ.

Він зауважив, що водночас ворог продовжує активно використовувати артилерійську компоненту та проводить "м’ясні штурми", за рахунок чого може просуватись вперед.

"Але це дається їм взнаки. Зокрема за минулі 4 доби кількість ворожих втрат ніколи не була меншою позначки 1,7 тис вбитих та покалічених їхніх військовослужбовців", - підкреслив Селезньов.

Велика Новосілка - яка ситуація в населеному пункті

Як повідомляв УНІАН, раніше моніторинговий проєкт Deep State повідомляв, що ворог активізувався біля Великої Новосілки. Зокрема 20 листопала російські окупанти здійснили ряд штурмових дій на схід та північний схід від цього селища.

Як зазначали аналітики проєкту, противник намагається обійти Велику Новосілку з півночі та перерізати дорогу на Богатир. Відомо, що для штурмових дій був залучений спецназ ГРУ РФ. Це свідчить про бажання ворога досягнути швидкого результату та можливий брак резервів на відтинку, пояснили у Deep State.

За кілька днів аналітики проєкту інформували, що штурми Великої Новосілки та Роздольного, що поряд, не припиняються.

Зокрема сьогодні Deep State повідомив, що ворог просунувся біля Нового Комара (якраз поряд з Великою Новосілкою), Берестового та Погребків.

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