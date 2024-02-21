Дані про полонених ще верифікують, але точно не йдеться про сотні військових, як пише NYT.

В угрупованні військ "Таврія" спростували інформацію американського видання New York Times стосовно того, що під час відступу українських військ із Авдіївки в полон до росіян потрапили до тисячі українських військових.

Про це сказав начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, повідомляє hromadske.

Він зазначив, що дані про полонених ще верифікують, але точно не йдеться про сотні військових, як пише NYT.

Відео дня

Лиховій також заявив, що журналісти іноземного видання розповсюдили російський наратив.

"Ті джерела, на які вони посилаються, абсолютно неспроможні, тому що немає таких людей, і це не фактаж", - заявив начальник відділу зв’язків із громадськістю угруповання військ "Таврія".

Він також пояснив, що Росія продовжує свою агресію в інформаційному полі, використовуючи "банальні фейки, які поширюють авторитетні світові ЗМІ".

"Ці заяви російської пропаганди щодо сотень і тисяч українських полонених є повною дезінформацією, яка нічим не підтверджена", - зауважив Лиховій.

Стаття The New York Times про вихід із Авдіївки

The New York Times з посиланням на оцінки самих військових і високопоставлених західних чиновників написало, що під час виходу українських військових з Авдіївки Донецької області могли потрапити в полон або зникнути безвісти сотні солдатів.

"Оцінки того, скільки українців було взято в полон або зникли безвісти, різняться, і точний підрахунок може виявитися неможливим до тих пір, поки Україна не зміцнить нові оборонні лінії за межами міста. Але два солдати, які знають про відступ України, підрахували, що від 850 до 1000 солдатів, схоже, потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти. Західні офіційні особи заявили, що ці цифри здаються точними", – йдеться в матеріалі.

В 110-й окремій механізованій бригаді розповіли, що вихід особового складу з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Вас також можуть зацікавити новини: