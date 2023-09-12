На відео потрапила блискуча робота бійців 30-ї окремої механізованої бригади.

Українські захисники продовжують невпинно гнати російських окупантів. В ході одного з боїв Сили оборони України завдали потужного удару по позиціях росіян.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі показав яскраві кадри бою. Ролик демонструє всю міць техніки, яка знаходиться на озброєнні армії України.

"Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори", - йдеться у коментарі до відео.

При цьому Сирський вказав, що це результат роботи 30-ї окремої механізованої бригади.

"Вміють гарно працювати. Слава героям", - підсумував командувач.

Ситуація на фронті станом на 12 вересня - головні новини

Протягом доби авіація сил оборони вісім разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки росіян. Водночас, українські ракетники вразили дві одиниці артилерії ворога, склад боєприпасів, пункт управління та ЗРК.

У свою чергу окупанти завдали трьох ракетних та 25 авіаційних ударів, а також здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Всього за добу на фронті сталося понад 20 бойових зіткнень з ворогом.

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