Також генерал прокоментував рівень підготовки українських військових.

Питання морального духу є дуже важливим напрямком під час війни в Україні. Зокрема Курська операція значно покращила моральний дух не лише військових, а й всього українського суспільства. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

"Тобто, це був і залишається стимул, який підняв бойовий дух наших військовослужбовців, їхнє прагнення до перемоги. Це в першу чергу", - наголосив він.

Також головнокомандувач ЗСУ прокоментував рівень підготовки українських військових. За його словами, кожен хоче, аби підготовка була найкращою, тому Україна готує висококваліфікованих, професійних військовослужбовців.

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"Водночас динаміка на фронті вимагає від нас якнайшвидшого залучення військовослужбовців-строковиків до служби. Саме тому ми зазвичай проводимо базову військову підготовку щонайменше місяць, а кваліфіковану - від півмісяця до місяця. Таким чином, наші солдати проходять підготовку протягом місяця і більше - до двох місяців. У перспективі ми розглядаємо можливість збільшення цього терміну, і це дасть нам певні переваги", - підкреслив Сирський.

Він додав, що наразі українське командування зосереджене на професіоналізмі наших інструкторів, розбудові навчально-матеріальної бази, тренувальних центрів, використанні навчальних центрів, де військові отримують поглиблені навички володіння зброєю та відповідною технікою.

"Це також, напевно, основна діяльність сухопутних військ, десантно-штурмових військ та інших родів військ, яка спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, які беруть участь у бойових діях", - пояснив головком.

Що ще сказав Сирський під час інтерв'ю

Як писав УНІАН, Олександр Сирський заявив, що Україна робить все можливе, аби не втратити Покровськ і Курська операція допомагає у цьому. Генерал наголосив, що за останні 6 днів ворог не просунувся ні на метр, тому стратегія України працює.

Також головнокомандувач ЗСУ прокоментував катастрофу винищувача F-16 в Україні та розповів, коли будуть відомі результати розслідування. За його словами, стосовно F-16 важлива не кількість, а якість і те, як вони використовуються.

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